GETLINK : dégradé par SG

Données financières (EUR) CA 2020 831 M EBIT 2020 295 M Résultat net 2020 31,3 M Dette 2020 4 332 M Rendement 2020 0,09% PER 2020 346x PER 2021 38,7x VE / CA2020 12,5x VE / CA2021 9,28x Capitalisation 6 031 M

Tendances analyse technique GETLINK SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 13,35 € Dernier Cours de Cloture 11,23 € Ecart / Objectif Haut 60,3% Ecart / Objectif Moyen 18,8% Ecart / Objectif Bas -19,9%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Jacques Gounon Chairman & Chief Executive Officer Laurent Fourtune Chief Operating Officer Michael Schuller Finance Director Jean-Pierre Trotignon Independent Director Philippe Vasseur Independent Director