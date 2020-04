GETLINK : le trafic Navettes Passagers lourdement impacté par le Covid-19 en mars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Getlink (ex-Eurotunnel) a fait état jeudi de son trafic Navettes pour le mois de mars 2020. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche indique que 124 804 camions ont été transportés. Ce chiffre est en baisse de 18% par rapport à mars 2019. « La 2ème quinzaine du mois a été relativement moins intense que la 1ère quinzaine avec un impact Covid-19 certain, notamment sur les secteurs de l’industrie et automobile », explique Getlink, qui dit également avoir été pénalisé par un effet de base défavorable lié aux effets de stockage de l’année dernière.En parallèle, le trafic des Navettes Passagers s'établit à 94 713 véhicules transportés sur le mois de mars 2020. Ce chiffre chute de 46% sur un an. " Ce chiffre est à mettre en perspective des confinements imposés par les gouvernements français et britanniques ", commente Getlink, " on estime ainsi à 65 000 les reports de voyages liés au Covid-19 ". Le groupe pointe également du doigt un effet de base défavorable.