GETLINK : suspend ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 de Getlink s’élève à 233 millions d’euros, en baisse de 9% et à périmètre comparable. À 202,1 millions d’euros, le chiffre d’affaires d’Eurotunnel est en baisse de 9% du fait des restrictions de circulation des populations. Europorte (fret ferroviaire) a connu une diminution de son chiffre d’affaires de -5 % à 30,7 millions d’euros, due à la poursuite de la grève SNCF Réseau jusqu’au 13 janvier et à la crise du Covid-19 à compter du 16 mars. L'exploitation du tunnel sous la MancheGetlink considère que les décisions prises par les pouvoirs publics pour faire face à la crise sanitaire actuelle ne rendent plus possible le maintien des objectifs d'Ebitda 2020.Getlink est dans l'attente des décisions à venir des différents gouvernements pour pouvoir communiquer ultérieurement sur un objectif d'Ebitda 2020 révisé.Le groupe, fort de sa trésorerie disponible, confirme par ailleurs, être en mesure de faire face aux échéances du service de la dette en 2020.