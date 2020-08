Getlink : -21% de trafic des navettes passagers en juillet

06/08/2020 | 09:17

Getlink annonce qu'en juillet 2020, ses navettes passagers ont transporté 233.172 véhicules de tourisme, un nombre en baisse de 21% en comparaison annuelle, mais marquant une reprise par rapport aux derniers mois.



Avec 123.879 camions transportés le mois dernier, le trafic du Shuttle Freight a reculé de 5% en comparaison annuelle, mais retrouvé un niveau proche de la normale, porté par le renforcement des mesures anti-Covid-19.



Depuis le 1er janvier, près de 788.000 véhicules de tourisme et plus de 789.000 camions ont traversé la Manche à bord des navettes du groupe, des nombres en baisses respectives de 46% et 16% par rapport aux sept premiers mois de 2019.



