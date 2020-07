Getlink : Arrivée de Yann Leriche au poste de Directeur général du Groupe

Regulatory News:

Yann Leriche a pris ce jour la direction générale de Getlink (Paris:GET), conformément à la décision prise par le conseil d’administration le 30 janvier 2020.

Jacques Gounon devient Président du conseil d’administration.

Biographie de Yann Leriche :

Yann Leriche, 47 ans, était depuis 2017 Directeur Général de Transdev Amérique du Nord, en charge des activités américaines et canadiennes du groupe (17 000 employés, CA de 1,4 milliards de dollars, plus de 100 villes et agglomérations desservies par 7 moyens de transports différents). Il était également responsable du développement mondial des activités de véhicules autonomes du groupe Transdev. Il a rejoint le Comité exécutif du groupe en 2014.

Yann Leriche a intégré le groupe Transdev en 2008, d’abord en qualité de Directeur général de Transamo, filiale dédiée au conseil et à la gestion de projets, avant d’être nommé Président-Directeur général de la filiale allemande Transdev SZ et Directeur adjoint des activités de transit en Amérique du Nord en 2012, puis Directeur de la performance du Groupe en 2014.

Auparavant, il a occupé des fonctions chez Bombardier Transport, où il a notamment été responsable de la Direction des systèmes de transport « Guided Light Transit ».

Ancien élève de l'École Polytechnique (1997) et ingénieur au Corps des Ponts et Chaussées (1999), Yann Leriche est également diplômé du Collège des Ingénieurs (2000) et de l'ESCP-Europe (2006). Il a débuté sa carrière dans le secteur public, en tant que directeur de projets d'infrastructures routières, puis de construction et d’exploitation de système de transport collectif.

