Getlink : Décisions prises par Getlink dans le cadre la crise actuelle du Covid 19

• Plan d’adaptation opérationnel

• Annulation de la proposition de versement du dividende 2019

• Assemblée générale 2020 à huis clos

Regulatory News:

Le conseil d'administration de Getlink (Paris:GET), présidé par Jacques Gounon, s'est réuni le 2 avril 2020 pour examiner le plan d'action de la Direction générale, en réponse à l'impact de la pandémie du Covid-19 avec pour objectifs :

La protection des salariés et des clients par une organisation du travail adaptée ;

La résilience et la flexibilité du service, notamment dans la perspective du déconfinement ;

La gestion de la trésorerie du Groupe.

Plan d'adaptation

Getlink, après avoir pris dès mars diverses mesures, a décidé à compter du 1er avril la mise en place d’une activité à temps partiel pour 2 339 salariés français du Groupe et travaille sur un schéma équivalent pour les salariés britanniques. Cette décision, réversible, correspond à la baisse sensible du trafic passagers, mais à la relative bonne tenue du trafic vans et camions. Par solidarité Jacques Gounon a proposé que son salaire soit réduit pendant que cet effort est demandé aux salariés.

Le Conseil d’Administration salue la mobilisation et la réactivité de l'ensemble des collaborateurs.

Dividende 2019

Le conseil d'administration de Getlink a décidé, par prudence, et compte tenu d’une tendance générale de ne pas proposer lors de son assemblée générale annuelle le paiement en 2020 du dividende au titre de l'exercice 2019.

Le projet précédemment annoncé d'un dividende de 41 centimes d’euros par action traduisait les performances solides de Getlink en 2019. Le versement du dividende aurait représenté un décaissement de 225,5 millions d’euros en mai 2020.

Avec une trésorerie disponible de 573 M€ au 31 mars 2020 le Groupe aurait été en mesure d'honorer son dividende tout en conservant la liquidité suffisante pour assurer le service de sa dette et faire face à la situation présente. Néanmoins, dans un souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de Getlink, cette décision vise à préserver les ressources du Groupe pour assurer la protection de ses collaborateurs, maintenir la continuité des opérations et assurer la liquidité, dans ce contexte de crise dont le terme reste incertain. Getlink précise qu’il pourrait, si nécessaire, également lever des financements complémentaires à hauteur de 700 millions d’euros.

En fonction de l’évolution de la situation globale et des dispositions légales et règlementaires applicables, le conseil d’administration se réserve la possibilité pour la société de verser un acompte sur dividende au cours de l’exercice 2020

Assemblée générale

Le conseil d’administration a décidé que conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l’assemblée générale du 30 avril 2020 se tiendra à titre exceptionnel sans que ses actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister, ne soient physiquement présents, c’est-à-dire à huis-clos, dans les conditions suivantes :

Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l’assemblée générale, en :

votant par correspondance via le formulaire de vote.

votant sur Internet via Votaccess, la plateforme de vote sécurisée, retenue par Getlink ;

donnant un mandat de vote ( « procuration »)

Les actionnaires seront également invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée Générale 2020 sur le site de la société : les modalités de participation seront présentées dans la brochure de convocation et sur le site internet de Getlink dédié à l’assemblée générale, pour permettre aux actionnaires de trouver l’information pertinente sur l’assemblée générale.

Jacques Gounon, Président Directeur Général de Getlink a déclaré : « En cette période de crise du Covid-19 le Groupe a immédiatement réagi en veillant à la protection de ses collaborateurs et de ses clients, en gardant un service efficace fonctionnant en permanence. Il a pris toute disposition pour garder toute la flexibilité financière et honorer ses engagements. La résilience de Getlink permettra de surmonter ces défis au mieux et de consolider encore sa position lors de la reprise des activités au niveau mondial. »

