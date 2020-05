Getlink : Eurotunnel et le tourisme : Le Shuttle, système de transport sans contact physique, entend être un acteur important du plan de relance

Regulatory News:

Getlink (Paris:GET) :

Eurotunnel se félicite du plan du gouvernement français en faveur d'une saison touristique responsable et sûre pour tous.

Eurotunnel le Shuttle, qui a transporté en 2019 plus de 11 millions de personnes entre la France et la Grande Bretagne en embarquant les véhicules directement sur les trains, permet à ses clients d'effectuer des traversées sans quitter leur véhicule et donc sans aucun contact physique avec son personnel.

Depuis plusieurs semaines, les équipes d’Eurotunnel se sont préparées à cette reprise pour favoriser le lien vital entre le Royaume-Uni, la France et les autres pays européens. Les investissements réalisés pour une frontière intelligente et sanitairement sûre depuis trois ans prouvent encore plus leur utilité dans ces circonstances.

Les touristes britanniques, qui génèrent plusieurs milliards d'euros de retombées en France pendant la saison d'été, ont la possibilité de pratiquer un tourisme responsable et sûr pour tous, en respectant les recommandations sanitaires des gouvernements.

