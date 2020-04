Getlink S.E. : Modalités de mise à disposition des informations relatives à l'assemblée générale du 30 avril 2020

Regulatory News:

L’assemblée générale mixte Getlink SE (Paris:GET) est convoquée le 30 avril 2020 à 10 heures. L’avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 8 avril 2020 et l’avis de réunion, au BALO du 4 mars 2020. Les modalités de participation et de vote figurent dans ces avis.

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’assemblée générale mixte du 30 avril 2020, convoquée au 3 Rue La Boétie, 75008 Paris, se tiendra à huis clos.

Les modalités d’organisation de l’assemblée générale étant susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale du site Internet de la Société, où les informations et documents relatifs à cette assemblée visés à l’article R. 225-73- 1 du Code de commerce sont également disponibles: https://www.getlinkgroup.com/actionnaires-investisseurs/actionnaires individuels/assemblee-generale-2020/

