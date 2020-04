Getlink S.E. : Trafics Navettes du mois de mars 2020

Regulatory News:

Mars-20 Mars-19 Variation Jan-Mars

2020 Jan-Mars

2019 Variation Navettes Camions Camions 124 804 152 943 -18% 387 248 440 012 -12% Navettes Passagers Véhicules

de tourisme* 94 713 174 767 -46% 420 172 489 264 -14% * Y compris voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars.

Afin d’informer de façon transparente les marchés Getlink a avancé la publication de ses chiffres de trafic Navettes prévue initialement le 14 avril prochain.

Dans le contexte des dispositions de confinement prises par les gouvernements français et britannique respectivement le 17 et le 23 Mars, interdisant les voyages non-essentiels, Eurotunnel continue d’assurer l’approvisionnement entre la France et la Grande-Bretagne via ses services de Navettes Passagers et Camions. Les gestes barrières et la distanciation sociale sont appliquées tant pour les personnels que les clients. C’est ainsi qu’il a été décidé de réduire la capacité de chargement des Navettes Camions pour limiter le nombre de chauffeurs, alors que les conducteurs de vans qui utilisent les Navettes Passagers sont invités à rester dans leur véhicule.

Le Shuttle Freight a transporté près de 125 000 camions en mars 2020, avec un effet de base défavorable lié aux effets de stockage de l’année dernière. La 2ème quinzaine du mois a été relativement moins intense que la 1ère quinzaine avec un impact Covid-19 certain, notamment sur les secteurs de l’industrie et automobile. Cependant le trafic reste résilient pour les produits alimentaires, pharmaceutiques et de e-commerce, et démontre une nouvelle fois que le Tunnel demeure un Lien Vital.

En mars 2020 Les Navettes Passagers ont transporté 94 713 véhicules de tourisme. Ce chiffre est à mettre en perspective des confinements imposés par les gouvernements français et britanniques. On estime ainsi à 65 000 les reports de voyages liés au Covid-19. De plus, mars 2020 a pâtit du même effet de base défavorable par rapport à mars 2019.

Les trafics et chiffre d’affaires du premier trimestre du Groupe seront publiés le jeudi 23 avril avant Bourse.

La publication des chiffres de trafic du mois d’avril se fera le jeudi 7 mai 2020 avant Bourse.

