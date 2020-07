Getlink : & Vous – 23 juillet 2020

ACTUALITES CORPORATE

Yann Leriche, nouveau Directeur général du Groupe

Yann Leriche a rejoint le Groupe le 1er juillet en tant que Directeur général de Getlink, conformément à la décision prise par le Conseil d'administration le 30 janvier 2020.

Jacques Gounon demeure Président du Conseil d'administration avec durant une période de transition, une présidence renforcée avec la représentation du Groupe dans ses relations de haut niveau avec les gouvernements notamment, avec les actionnaires et investisseurs, un rôle d'impulsion de la stratégie en coordination avec Yann Leriche et de cohésion entre les composantes française et britannique du Groupe.

Depuis son arrivée, Yann Leriche a déjà effectué de nombreuses visites de sites, en France et en Grande-Bretagne, au sein des filiales d'Eurotunnel, d'Europorte et d'ElecLink. Il a ainsi découvert in situ les différentes installations, process et services et rencontré de nombreuses équipes, managers et membres du personnel. Grâce à ses expériences chez Bombardier Transport et Transdev, Yann Leriche a une très solide expertise des transports et a été amené à diriger des équipes internationales et des transformations importantes liées aux nouveaux modes de déplacements. Pour en savoir plussur son parcours professionnel.

Gouvernance : Getlink, bon élève sur la transparence de la rémunération des dirigeants

Suite à l'analyse de Vigeo Eiris sur la transparence de la rémunération des dirigeants parue dans le journal des Finances Investir, Getlink se félicite d'apparaître dans le top 8 des bons élèves, c'est-à-dire des sociétés les plus transparentes et les plus disciplinées en la matière, à l'instar des sociétés du CAC 40 comme Air Liquide, Capgemini, Legrand ou Veolia Environnement. La « note rémunération » de cette analyse ESG prend en compte l'existence et l'indépendance du Comité des rémunérations, la transparence des rémunérations fixes et variables à court et long termes, des critères et objectifs financiers et non-financiers détaillés et la communication de la société sur ce thème.