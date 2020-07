Getlink : baisse de 11% du trafic de camions en juin

07/07/2020 | 08:47

Getlink annonce que son Shuttle Freight a transporté plus de 108.000 camions en juin 2020, un nombre en baisse de 11% en comparaison annuelle, mais porté par la reprise progressive de l'activité économique suite aux déconfinements successifs.



De leur côté, les Navettes Passagers ont transporté plus de 73.000 véhicules de tourisme, nombre en chute de 69%, mais 'à mettre en perspective avec les restrictions imposées par les gouvernements français et britanniques pour le franchissement de la frontière'.



Depuis le 1er janvier, plus de 665.000 camions et près de 555.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes du groupe, des nombres en baisses respectives de 18% et de 52% par rapport aux six premiers mois de 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.