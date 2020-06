Getlink : baisse de 29% du trafic de camions en mai

05/06/2020 | 09:03

Getlink annonce que le Shuttle Freight a transporté 90.300 camions en mai 2020, un nombre en baisse de 'seulement' 29% en comparaison annuelle, 'grâce notamment à la résilience de la demande en produits alimentaires, pharmaceutiques et de e-commerce'.



'Avec en moyenne quatre départs par heure, Le Shuttle est particulièrement adapté à ce type de flux et confirme une nouvelle fois que le Tunnel est un Lien Vital entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale', commente l'opérateur du tunnel sous la Manche.



De leur côté, les Navettes Passagers ont transporté plus de 41.600 véhicules de tourisme, un nombre en chute de 81%, 'à mettre en perspective avec les strictes restrictions imposées par les gouvernements français et britanniques pour le franchissement de la frontière'.



