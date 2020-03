Getlink : deux nouveaux administrateurs proposés

05/03/2020 | 08:32

Getlink annonce la proposition de nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants à l'assemblée générale du 30 avril, suite à un processus de sélection et de réflexion mené par le comité des nominations et le conseil d'administration.



Il s'agit de la Britannique Sharon Flood, qui apportera son expertise en matière de finances et du domaine ferroviaire, et du Français Jean-Marc Janaillac, qui apportera son expérience des infrastructures régulées et des transports internationaux.



Le conseil proposera également le renouvellement échelonné des mandats de Peter Levene, pour une durée expirant en 2021, de Jean-Pierre Trotignon et Perrette Rey pour une durée expirant en 2022, et de Colette Lewiner pour une durée expirant en 2023.



