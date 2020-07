Getlink : trafic soutenu pour Eurotunnel ce weekend

20/07/2020 | 18:59

Le groupe annonce que plus de 30 000 voitures ont traversé la Manche à bord des Navettes Passagers d'Eurotunnel dans les deux sens à l'occasion du premier week-end de chassé-croisé estival, avec un pic de fréquentation le samedi 18 juillet avoisinant les 11 000 véhicules.



Au total, ce sont plus de 120 000 passagers qui ont emprunté le Tunnel.



' Ce regain d'activité s'explique par la fin de la quarantaine britannique mais également par l'attractivité du service du Shuttle ; les clients sont rassurés de pouvoir voyager en restant dans leur voiture, sans aucun contact avec l'extérieur ' indique le groupe.



