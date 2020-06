GEVELOT S.A.

GEVELOT S.A.: COMMUNIQUE POST AGO DU 11 JUIN 2020



11-Juin-2020 / 18:00 CET/CEST

GEVELOT S.A. Société Anonyme au capital de 26 932 500 euros Siège Social : 6, boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret 562 088 542 R.C.S. NANTERRE COMMUNIQUE DU 11 JUIN 2020 L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 11 juin 2020 a approuvé les Comptes annuels, ainsi que les Comptes consolidés de l'exercice 2019. Les Résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont toutes été adoptées. Le Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019 constitué essentiellement du Secteur Pompes, l'autre secteur concernant l'activité immobilière de la Holding, s'élève à 103,7 M? contre 94,2 M? en 2018, en progression de 10,1 %. A périmètre et taux de change constants, la progression est de 6,8 %. Le Résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2019 s'élève à 8,6 M? bénéficiaire contre un bénéfice de 6,0 M? en 2018. La Société-Mère Gévelot dégage un bénéfice net de 3,1 M? contre 3,2 M? également bénéficiaire en 2018. Il a été décidé la mise en paiement d'un dividende fixé à 1,60 ? par action à compter du 19 juin 2020, contre 1,80? l'an passé. Des impacts négatifs significatifs sont attendus pour l'année 2020 de la crise sanitaire Covid-19, sur l'activité commerciale et la rentabilité de notre Groupe. Ses capacités d'adaptation et les efforts consentis par l'ensemble de nos collaborateurs dans ce contexte difficile, devraient néanmoins permettre à notre Groupe de faire face aux difficultés attendues. Site internet Gévelot, Euronext Growth, Amf (Onde) Fichier PDF dépôt réglementaire



