Gevelot : COMMUNIQUE DE PRESSE DU 9 SEPT 2019 ACQU

COMMUNIQUE

PCM Canada Inc., filiale du Groupe Gévelot, a pris le 9 septembre 2019 le contrôle à 100 % des sociétés canadiennes COUGAR Wellhead Services Inc. et COUGAR Machine Ltd, fabricants d'accessoires et d'équipements de surface pour le marché de l'Artificial Lift dans le domaine de l'Oil & Gas.

Ces sociétés basées à Edmonton, dans l'état de l'Alberta au Canada, ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 17 MCAD (12 M€) , avec un effectif global de 50 personnes.

Cette acquisition permettra à notre Secteur Pompes de compléter son offre technologique à ses divers marchés dans le domaine des équipements para‐ pétroliers (paliers et accessoires) et ainsi renforcer son positionnement sur le marché canadien.

Euronext Growth - Amf - www.gevelot-sa.fr (9 septembre 2019)

GEVELOT

Société Anonyme au capital de 26 932 500 euros

Siège Social : 6, boulevard Bineau 92300 LEVALLOIS‐PERRET 562 088 542 R.C.S. NANTERRE