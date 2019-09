GFI Informatique : acquisition de la société i2S

19/09/2019 | 11:22

Le Groupe annonce l'acquisition d'i2S, un éditeur de logiciels spécialiste du marché de l'assurance et leader sur la péninsule ibérique et en Afrique.



Avec cette acquisition, Gfi entend compléter son offre de progiciels Cleva et Cogit pour créer une solution de bout en bout dédiée aux compagnies d'assurance.



' i2S a consolidé sa position sur les marchés de l'assurance portugais, angolais et mozambicain sur lesquels la société est un acteur majeur. i2S implémente également ses logiciels dans de nombreux autres pays et compte plus de 40 compagnies d'assurance parmi ses clients. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 13 millions d'euros ' précise le groupe.



