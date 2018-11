GFI Informatique : projet d'OPR-RO déposé auprès de l'AMF

07/11/2018 | 15:54

Crédit Agricole CIB, agissant pour le compte de Mannai Corporation QPSC, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions de GFI Informatique.



Mannai Corporation QPSC, qui détient 96,60% du capital et des droits de vote, s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 10,50 euros, la totalité des 2.263.829 actions non détenues par lui, représentant 3,40% du capital.



L'initiateur a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait quel qu'en soit le résultat. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.



