Gfi INFORMATIQUE : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE DE L'ACTIVITÉ : +11,6 %

FORTE CROISSANCE À L'INTERNATIONAL : +103 %

Saint-Ouen (France), le 6 novembre 2018 - Gfi Informatique a enregistré pour le troisième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 354,4 M€ en croissance de +36,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

En millions d'euros 3e trimestre

2018 3e trimestre

2017 Variation Croissance organique France 214,9 190,7 12,7 % 12,3 % International 139,5 68,7 103,0 % 9,7 % CHIFFRE D'AFFAIRES

3e TRIMESTRE 354,4 259,4 36,6 % 11,6 %

En millions d'euros 30 septembre 2018 30 septembre 2017 Variation Croissance organique France 654,2 609,2 7,4 % 7,1 % International 325,7 212,2 53,5 % 8,8 % CHIFFRE D'AFFAIRES

CUMULÉ 979,9 821,4 19,3 % 7,5 %

Dans le cadre de l'application de la norme IFRS 15, Gfi Informatique a opté pour la méthode rétrospective modifiée. Au 30 septembre 2018, le Groupe a reconnu un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros.

Commentant le chiffre d'affaires, Vincent Rouaix, Président-directeur général de Gfi Informatique, a indiqué : « Gfi Informatique a comme prévu et dans un environnement favorable, connu une activité soutenue et réalisé un bon troisième trimestre tant en France qu'à l'étranger. L'essentiel de la croissance provient des acquisitions et en premier lieu de Realdolmen. Par ailleurs, les activités historiques ont affiché une très bonne dynamique de croissance, notamment en France où elles ont bénéficié d'un calendrier favorable et d'une accélération commerciale sur les derniers trimestres. »



FORTE PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE EN FRANCE

En France :

Au troisième trimestre, Gfi Informatique a réalisé un chiffre d'affaires de 214,9 M€ contre 190,7 M€ l'an dernier, soit une croissance organique de +12,3 %. Le taux de croissance est plus fort que celui des deux précédents trimestres en partie du fait d'un calendrier plus favorable. Le premier semestre comprenait une journée travaillée de moins, tandis que le troisième trimestre enregistrait une journée supplémentaire. En outre, le Groupe a bénéficié d'un meilleur taux d'activité (TACE) à +1,7 point et a mieux maîtrisé ses effectifs grâce à des embauches soutenues sur le trimestre, à 660 personnes contre 540 à la même époque de l'an dernier.

Le taux journalier moyen (TJM) est globalement stable par rapport à celui du troisième trimestre 2017.

Les effectifs productifs s'élèvent à 9 139 personnes au 3e trimestre, contre 8 598 au 3e trimestre 2017, soit une progression de +6,3 %. Le taux d'attrition est resté stable sur ce trimestre comparé aux deux précédents.

L'activité commerciale sur le trimestre a été très soutenue et le ratio de book-to-bill glissant au 30 septembre 2018 s'élève à 1,09.

À l'international :

Les ventes du trimestre se sont élevées à 139,5 M€ et ont représenté pour la première fois près de 40 % du chiffre d'affaires du Groupe (39,4 %). Elles sont en croissance de +103,0 %, dont +9,7 % de croissance organique. Depuis le début de l'année, les ventes s'élèvent à 325,7 M€ et représentent une croissance de +53,5 %, dont +8,8 % de croissance organique.

Ibérie-LatAm (17 % du chiffre d'affaires) : la péninsule ibérique, tant en Espagne qu'au Portugal, continue de bénéficier d'une dynamique soutenue. L'Espagne et le Portugal affichent respectivement une croissance organique de +8,0 % et +5,8 %. Par ailleurs, les ventes en LatAm connaissent une forte croissance grâce à l'acquisition de Gesfor au Mexique, mais aussi grâce aux activités du périmètre historique permettant d'atteindre une croissance totale de +116,2 %, dont +35,5 % d'organique.

L'Europe du Nord et de l'Est (20,9 % du chiffre d'affaires) : la très forte croissance de la zone s'explique en premier lieu par l'acquisition de Realdolmen, consolidée depuis le 1er juin dernier. Sur le trimestre, les ventes de la société en Belgique et au Luxembourg ont représenté 59,4 M€ sur les 73,9 M€ de la région. Toutefois la croissance organique au Benelux a été considérable avec +22,2 %. Par ailleurs, la Suisse et la Pologne ont démontré un fort dynamisme avec des taux de croissance organique respectivement de +8,2 % et +4,2 %.

SITUATION FINANCIÈRE

À ce jour, aucun événement connu n'est venu affecter la situation financière du Groupe.

PERSPECTIVES

Pour l'exercice 2018, le Groupe attentif au contexte économique, mais fort de ses acquisitions, confirme ses objectifs, à savoir de croître en poursuivant sa transformation et son renforcement à l'international, tout en améliorant sa marge opérationnelle.

-

Avertissement :

Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des objectifs. Les objectifs ne constituent pas des garanties en raison des difficultés inhérentes à l'anticipation des résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des objectifs explicites ou implicites.

-

À propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

Pour plus d'informations : www.gfi.world

ANNEXE

-

Chiffre d'affaires cumulé au 30 septembre 2018

Chiffre d'affaires 9 mois 9 mois Variation Croissance organique (en millions d'euros) 30/09/2018 30/09/2017 France 654,2 609,2 7,4 % 7,1 % International 325,7 212,2 53,5 % 8,8 % Ibérie-LatAm 181,0 162,1 11,7 % 7,8 % Espagne 98,7 94,5 4,4 % 4,4 % Portugal 60,3 56,4 6,8 % 6,8 % LatAm 22,0 11,1 98,4 % 45,4 % Europe du Nord et de l'Est 128,9 38,9 231,0 % 11,1 % Benelux 108,4 20,2 435,6 % 10,5 % Suisse 7,9 7,1 11,6 % 18,5 % Pologne 12,6 11,6 8,2 % 7,8 % Afrique 12,8 8,3 54,3 % 25,4 % Reste du monde 3,0 2,9 3,7 % -11,7 % Total 979,9 821,4 19,3 % 7,5 %

-

Détail par trimestre

Chiffre d'affaires 1er trimestre 1er trimestre Variation Croissance organique (en millions d'euros) 2018 2017 France 221,8 210,3 5,5 % 5,4 % International 77,0 70,3 9,5 % 8,7 % Ibérie-LatAm 58,4 54,1 7,9 % 6,9 % Espagne 33,3 32,5 2,7 % 2,7 % Portugal 19,6 18,3 6,7 % 6,7 % LatAm 5,5 3,3 66,2 % 56,5 % Europe du Nord et de l'Est 13,9 12,5 11,1 % 11,4 % Benelux 7,1 7,0 2,1 % 2,1 % Suisse 2,5 1,9 34,3 % 46,3 % Pologne 4,2 3,6 16,6 % 12,8 % Afrique 3,7 2,8 32,3 % 28,3 % Reste du monde 1,0 0,9 16,9 % 25,2 % Total 298,8 280,5 6,5 % 6,2 %

Chiffre d'affaires 2e trimestre 2e trimestre Variation Croissance organique (en millions d'euros) 2018 2017 France 217,5 208,3 4,4 % 2,9 % International 109,2 73,2 49,1 % 8,0 % Ibérie-LatAm 62,2 55,7 11,7 % 7,3 % Espagne 33,7 32,8 2,9 % 2,9 % Portugal 20,6 19,1 7,9 % 7,9 % LatAm 7,8 3,8 107,4 % 47,1 % Europe du Nord et de l'Est 41,1 13,6 201,7 % 8,2 % Benelux 34,2 7,0 388,2 % 8,4 % Suisse 2,7 2,7 1,1 % 9,7 % Pologne 4,1 3,9 5,8 % 6,8 % Afrique 5,1 3,0 72,7 % 31,3 % Reste du monde 0,8 0,9 -15,6 % -26,5 % Total 326,7 281,4 16,0 % 4,2 %

Chiffre d'affaires 3e trimestre 3e trimestre Variation Croissance organique (en millions d'euros) 2018 2017 France 214,9 190,7 12,7 % 12,3 % International 139,5 68,7 103,0 % 9,7 % Ibérie-LatAm 60,4 52,3 15,6 % 9,2 % Espagne 31,6 29,3 8,0 % 8,0 % Portugal 20,1 19,0 5,8 % 5,8 % LatAm 8,7 4,0 116,2 % 35,5 % Europe du Nord et de l'Est 73,9 12,8 475,8 % 13,8 % Benelux 67,0 6,2 975,5 % 22,2 % Suisse 2,7 2,5 6,2 % 8,2 % Pologne 4,2 4,1 3,2 % 4,2 % Afrique 4,0 2,6 57,0 % 15,7 % Reste du monde 1,1 1,0 10,6 % -27,8 % Total 354,4 259,4 36,6 % 11,6 %





Pour toute information, contacter : GFI INFORMATIQUE

Directeur Administratif et Financier

Cyril MALHER

Tél. : +33 1 44 04 50 64

cyril.malher@gfi.fr HAVAS PARIS

Relations presse et investisseurs

Samuel ROUSSEAU

Tél. : +33 1 58 47 89 54

samuel.rousseau@havas.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Gfi INFORMATIQUE via Globenewswire