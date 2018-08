Gfi INFORMATIQUE : ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE POUR UN MONTANT DE 90 MILLIONS D'EUROS

Saint-Ouen (France), le 1er août 2018 - Gfi Informatique annonce avoir procédé avec succès à une émission obligataire non cotée d'un montant de 90 millions d'euros. L'opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé de type « Euro PP ».

Les obligations émises portent intérêt au taux annuel de 3.25% pour un remboursement in fine à 7 ans (échéance juillet 2025).

Intervenant dans un contexte de marché favorable, cette transaction vient refinancer partiellement le crédit syndiqué existant tout en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

L'émission obligataire a été dirigée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB qui ont été conseillés par le cabinet CMS Francis Lefebvre. Gfi Informatique a été conseillé par le cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

-

À propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

Pour plus d'informations : www.gfi.world

Pour toute information, contacter : GFI INFORMATIQUE

Directeur Administratif et Financier

Cyril MALHER

Tél. : +33 1 44 04 50 64

cyril.malher@gfi.fr HAVAS PARIS

Relations presse et investisseurs

Daniel SALTSMAN

Tél. : +33 6 33 39 94 42

daniel.saltsman@havas.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Gfi INFORMATIQUE via Globenewswire