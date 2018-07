Gfi INFORMATIQUE :Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018

Saint-Ouen (France), le 27 juillet 2018 - Le Rapport Financier Semestriel du groupe Gfi Informatique au 30 juin 2018 a été déposé à l'Autorité des Marchés financiers (l'« AMF ») et est disponible dans l'espace « Rapports annuels » du site internet de la Société (www.gfi.world) ou sur simple demande au siège de la société (Gfi informatique - La porte du parc - 145, boulevard Victor Hugo - 93400 Saint Ouen).

Le Rapport Financier Semestriel est également disponible sur le sites internet de l'AMF (www.amf-france.org).

À propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 16 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

Pour plus d'informations : www.gfi.world

Pour toute information, contacter : GFI INFORMATIQUE

Directeur Administratif et Financier

Cyril MALHER

Tél. : +33 1 44 04 50 64

cyril.malher@gfi.fr KEIMA COMMUNICATION

Relations investisseurs

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : +33 1 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr AGENCE YUCATAN

Relations presse

Caroline PRINCE

Tél. : +33 1 53 63 27 35

cprince@yucatan.fr

