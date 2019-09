Gfi Informatique : Le Groupe Gfi rachète i2S pour concevoir une solution de bout en bout complète dédiée aux compagnies d'assurance

Fondée il y a plus de 30 ans, i2S a consolidé sa position sur les marchés de l'assurance portugais, angolais et mozambicain sur lesquels la société est un acteur majeur. i2S implémente également ses logiciels dans de nombreux autres pays et compte plus de 40 compagnies d'assurance parmi ses clients. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 13 millions d'euros.

Grâce aux investissements réalisés au cours des dernières années et à la forte présence internationale de Gfi, i2S est idéalement positionnée pour poursuivre le développement de solutions innovantes pour ses clients actuels et étendre son activité sur d'autres marchés internationaux. Gfi ambitionne de fusionner ses plateformes logicielles Cleva et Cogit avec le portefeuille d'i2S. Le Groupe entend ainsi concevoir une proposition de valeur complète dans le secteur des assurances mondiales, tant en termes de garantie fonctionnelle (vie, retraites et non vie) que de couverture technologique. Ensemble, Gfi et i2S emploient près de 400 collaborateurs hautement qualifiés et spécialisés sur le segment des logiciels d'assurance.

La fusion d'i2S avec le Groupe Gfi s'inscrit dans le cadre d'un plan de continuité opérationnelle. Les équipes demeureront entièrement dédiées aux opérations en cours de tous les clients et afin de maintenir le niveau d'engagement qui a forgé la réputation de la société.