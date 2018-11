Gfi Informatique : devient avec Value Pass, le leader de la distribution, de l’intégration et des services autour de l’ERP SAP sur le continent africain

Le Groupe Gfi Informatique annonce aujourd'hui l'intégration de Value Pass, société marocaine spécialisée dans la distribution et l'intégration des solutions SAP en Afrique. Avec ce nouveau dispositif Gfi Informatique renforce sa position internationale de leader dans les solutions SAP en particulier sur le continent africain.

Dans le cadre de sa stratégie de développement le Groupe Gfi Informatique, à travers l'intégration de Value Pass, consolide son intervention sur le marché africain. Value Pass, de par son expérience et ses réussites en tant qu'intégrateur SAP, constitue la plateforme idoine pour desservir l'Afrique à partir de Casablanca. Gfi Informatique, déjà très présent en Afrique, notamment grâce à ses autres filiales en Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire et Angola, pourra ainsi s'appuyer sur sa nouvelle plateforme SAP à Casablanca pour servir ses clients sur le continent. A travers l'intégration de Value Pass, le Groupe Gfi Informatique dispose désormais du premier centre de support certifié SAP dans la région.

Monsieur Vincent Rouaix, Président-directeur général du Groupe Gfi Informatique, s'est exprimé à ce sujet et s'est félicité de cette acquisition : « Nous sommes convaincus que le développement économique et social du continent africain passera aussi par sa transformation digitale. Le Groupe Gfi Informatique est fier de pouvoir contribuer à cela à travers la création de ce pôle, leader dans les technologies SAP, autour de Value Pass ». Les ambitions du Groupe Gfi Informatique dans la région sont à la hauteur du dynamisme du continent. A l'horizon 2020, le Groupe se fixe pour objectif d'atteindre un volume d'affaires d'au moins 50 M€ de chiffre d'affaires.

De son côté, Monsieur Imad Haddour, Directeur Général de Value Pass, au nom de toute son équipe, s'est dit « fier de faire partie du Groupe Gfi Informatique », et a ajouté « Value Pass est une société africaine, au service du continent africain. Notre vocation est avant tout de contribuer au développement de notre région par le biais de sa digitalisation. Cette acquisition par le Groupe Gfi Informatique nous permettra de nous dédier entièrement à cette tâche et d'apporter ainsi à nos partenaires, des solutions adaptées à leurs besoins. »

À propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 18 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

A propos de Value Pass

Value Pass est une société du Groupe Gfi Informatique et partenaire SAP Gold dans la région Afrique du Nord et de l'Ouest. Value Pass conçoit des services et produits à valeur ajoutée destinés aux entreprises et multinationales basées en Afrique.

Leader au Maghreb, Value Pass est reconnu par ses clients et ses partenaires pour son engagement et son excellence.

Pour plus d'informations : valuepass-consulting.com

Contact presse :

Fatim-Zahra Saadani - f.saadani@valuepass-consulting.com

- tel : + 212 662848287