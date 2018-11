Le Groupe Gfi Informatique présentera dans le cadre du salon son offre, fondée sur l'approche co-constructive à la fois avec ses clients et avec ses filiales étrangères. Gfi Informatique France, Espagne et Portugal seront ainsi réunies sur un même stand pour présenter leur offre « Smart Cities by Gfi » composée de cinq thèmes : l'e-administration et les relations citoyennes, la mobilité et les transports publics, l'eau, l'énergie et enfin, la visualisation numérique des infrastructures territoriales.

Ces projets français, espagnols et portugais seront également présentés aux participants du Congrès à l'occasion d'une conférence qui se tiendra le 14 novembre au Pavillon Français. À cette occasion Lionel Bry, Global Practice Directeur Smart Cities de Gfi Informatique, détaillera les solutions numériques innovantes proposées par le Groupe pour réduire la distance entre les citoyens et les autorités locales. « Le numérique offre la possibilité d'inventer les nouveaux usages de la ville pour les habitants mais aussi pour les agents territoriaux, les élus, les acteurs sociaux et économiques des territoires. Les données partagées au sein d'un bâtiment, d'un quartier, d'une mairie, d'une région permettront plus de transparence, de coordination, d'efficacité et d'anticipation, et donc une meilleure coopération des acteurs publics et privés » explique Lionel Bry. Pour les acteurs de la smart city, l'enjeu est de mesurer l'impact économique, environnemental et sociétal des projets d'innovation technologique et organisationnels afin d'en démontrer la valeur collective créée.

Acteur majeur des services et des logiciels informatiques en Europe, Gfi Informatique, par son approche différenciée et personnalisée, aide ses clients à relever le défi de la transformation numérique et les accompagne à chacune de ses étapes. Les solutions du Groupe Gfi Informatique leur permettent ainsi de s'inscrire dans une démarche d'innovation permanente afin d'anticiper les nouveaux besoins et les nouvelles pratiques de leurs usagers.

À propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 18 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.