Gfi Informatique : réalise une émission obligataire de 90 ME

01/08/2018 | 18:30

Gfi Informatique annonce avoir réalisé avec succès à une émission obligataire non cotée d'un montant de 90 millions d'euros. L'opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé de type ' Euro PP '.



Les obligations émises portent intérêt au taux annuel de 3.25% pour un remboursement in fine à 7 ans (échéance juillet 2025).



' Intervenant dans un contexte de marché favorable, cette transaction vient refinancer partiellement le crédit syndiqué existant tout en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe ' annonce la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.