Gfi Informatique : s'associe à Denodo Technologies pour répondre aux besoins de ses clients en matière de virtualisation de données

Fort d'une expérience de plus de 30 ans, le modèle de Gfi Informatique vise à permettre des projets de transformation à grande échelle, pour les clients restructurant leur organisation afin de répondre aux besoins de la transformation numérique.

Cette approche repose sur quatre domaines d'expertise fondamentaux : une expertise technologique couvrant toutes les technologies du marché, une expertise des services pour fournir des solutions de bout en bout cohérentes, une expertise des processus pour les opérations industrielles prédictives et agiles et la transformation des nouvelles utilisations des organisations et l'innovation technologique en tant que moteur de l'efficacité.

Gfi Informatique a choisi de s'associer à Denodo en raison de son approche globale de la virtualisation des données en termes de fonctionnalités clés telles que la connectivité, la performance et la publication de services de données. Denodo fournit une connectivité diversifiée aux sources de données traditionnelles telles que les bases de données, les systèmes hérités et les nouvelles sources telles que le Big Data, le Web et le Cloud. Il permet également le développement et la fourniture de services de données agiles à plusieurs consommateurs dans différents formats, y compris des services de données liés RESTful. Ces fonctionnalités permettront à Gfi Informatique d'élargir ses capacités pour aider ses clients à mieux gérer leurs ressources d'informations d'entreprise.

'Chez Gfi, nous nous engageons à répondre aux besoins de nos clients en leur proposant une large gamme de solutions informatiques innovantes », déclare Philippe Debavelaere, responsable du secteur TME. 'En fournissant de nombreuses capacités d'intégration de données et en répondant à un large éventail de cas d'usage, Denodo s'aligne sur notre stratégie commerciale et nos propositions de valeur fondamentales.

'Denodo étend son leadership dans le domaine de la virtualisation des données en formant des partenariats stratégiques qui étendent notre portée à des clients clés sur de nouveaux marchés', a déclaré Raynald Bouchet, Business Development Director de Denodo. 'Gfi Informatique, avec son expertise approfondie sectorielle et IT, son accent fort et clair sur la gestion de l'information et ses ressources considérables en conseil, est un nom très reconnu sur le marché EMEA. Nous sommes ravis de travailler avec eux pour compléter notre portée mondiale avec un soutien régional fort.'

A propos de Denodo

Denodo est le leader de la virtualisation des données - une technologie qui permet d'accéder à des services d'intégration, d'abstraction et de gestion des données en temps réel. La virtualisation des données offre des performances inégalées, un accès unifié à un large éventail de sources de données (d'entreprise, big data, cloud et non structurées), ainsi que les services de données et la gouvernance les plus agiles - à un coût inférieur de moitié à celui de l'intégration de données traditionnelle. Les clients de Denodo issus de tous secteurs ont gagné en agilité et augmenté leur retour sur investissement de manière significative en créant une couche de données virtuelle unifiée qui répond aux besoins d'information stratégique de l'entreprise en BI agile, big data analytics, intégration web et cloud, applications de vue unique, services de données liés SOA et RESTful.

Fondée en 1999, Denodo est une société privée. Pour plus d'informations, visitez le site www.denodo.com ou appelez le 01 73 06 26 75 (France) ou le +44 (0) 20 7869 8053 (EMEA).

A propos de Gfi Informatique

Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le groupe compte environ 18 000 employés et a généré un chiffre d'affaires de 1 132 millions d'euros en 2017.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - ISIN: FR0004038099. Pour plus d'informations, visitez www.gfi.world