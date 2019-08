Gfi Informatique : sponsor du Paris Saint-Germain Handball une nouvelle saison sous le signe d'une ambition commune

Partenaire historique du Paris Saint-Germain Handball, Gfi s'affiche fièrement sur le nouveau maillot de la saison 2019-2020 dessiné par Nike. C'est le 8e maillot depuis la signature du partenariat entre le club de la capitale et le Groupe.

Une séance photo des joueurs arborant fièrement leur nouvelle tenue a été organisée au Stade Pierre-de-Coubertin (voir ci-dessous). Luc Abalo et ses coéquipiers la porteront officiellement lors du premier match de la saison contre Montpellier, le 31 août prochain à Limoges, à l'occasion du Trophée des Champions. Déjà six fois Champions de France, le Paris Saint-Germain Handball figure parmi les meilleures équipes européennes et les prétendants à la victoire en EHF Champions League. Une ambition forte soutenue mais surtout partagée par les 19 500 collaborateurs de Gfi dans le monde.

Des partenaires aux valeurs communes et à l'ambition internationale

Gfi et le Paris Saint-Germain Handball, c'est avant tout une histoire de valeurs et d'idéaux en commun, sur et en dehors du terrain. Le goût du défi et de l'excellence s'y cultivent au quotidien.

Pour Vincent Rouaix, Président directeur général du Groupe Gfi, « l'esprit d'équipe de ces handballeurs de talent est au cœur de l'ADN de notre Groupe. C'est dans cet esprit que nous travaillons avec nos clients en privilégiant une approche co-constructive des solutions proposées, tout en cultivant le goût de l'effort avec nos collaborateurs. Une nouvelle saison ambitieuse s'ouvre à nous pour unir sous un seul et même maillot des valeurs communes »

Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain et Gfi se rejoignent également quand il s'agit d'aborder l'avenir : « Toute la qualité et la pertinence de ce partenariat résident dans l'adhésion de Gfi et du Paris Saint-Germain Handball à des principes fédérateurs. Nous sommes animés par la même volonté de valoriser le collectif et le don de soi. C'est un privilège d'avoir le Groupe Gfi à nos côtés pour construire les futurs succès du Club et le maintenir parmi les meilleurs au monde année après année », affirme Jean-Claude Blanc Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain.

Une ambition qui caractérise aussi Gfi, « désormais présent dans 21 pays », se félicite Vincent Rouaix, faisant ainsi écho à la stratégie de développement intégratif du Groupe, qui repose sur l'acquisition de sociétés spécialisées à travers le monde, mais aussi sur le recrutement des meilleurs profils du marché. Une culture des talents aussi partagée par l'équipe du Paris Saint-Germain dont l'effectif est aujourd'hui composé des plus grands joueurs internationaux de la discipline.

Fort de cette nouvelle année de partenariat, Gfi souhaite une grande année sportive au Paris Saint-Germain Handball.

À propos de Gfi

Le Groupe Gfi, présent dans plus de 20 pays, est un leader incontournable des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels. Gfi occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, Gfi met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte plus de 19 500 collaborateurs a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 1 395 M€.

Pour plus d'informations : www.gfi.world

À propos du Paris Saint-Germain Handball

Il y a 8 ans, le Paris Saint-Germain s'est fixé pour objectif de devenir l'une des plus grandes marques de sport internationale en incarnant les valeurs d'élégance, d'excellence et de respect associées à Paris, dont la marque porte si fièrement le nom. En quelques années, le Club s'est hissé parmi les plus grands clubs européens. Depuis son rachat en 2012 par QSI, le Paris Saint-Germain Handball s'est hissé parmi les meilleures équipes de handball européen en remportant pas moins de 15 titres nationaux et en se qualifiant pour le Final4 de la Velux EHF Champions League trois années consécutives. Un exploit que seuls quatre clubs avaient réussi à accomplir dans l'histoire de la discipline. L'équipe s'est renforcée avec l'arrivée de certains des meilleurs joueurs du monde comme Mikkel Hansen, les frères Karabatic ou encore Luc Abalo et a su encourager l'insertion de jeunes joueurs formés au club, l'ensemble permettant à l'équipe de battre des records d'invincibilité au fils des saisons.

Pour plus d'informations : https://www.psg.fr/equipes/handball/actualite