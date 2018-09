Gfi Informatique : un partenariat avec Denodo

07/09/2018 | 12:17

Denodo, entreprise spécialisée dans la virtualisation des données, et Gfi Informatique annoncent aujourd'hui avoir conclu un partenariat pour fournir des solutions basées sur la virtualisation des données en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Gfi Informatique revendra la plate-forme de virtualisation des données de Denodo dans le cadre de ses solutions métier. Le groupe fournira également des services de conseil et de mise en oeuvre à ses clients.



'Gfi Informatique a choisi de s'associer à Denodo en raison de son approche globale de la virtualisation des données en termes de fonctionnalités clés telles que la connectivité, la performance et la publication de services de données', est-il expliqué dans un communiqué.





