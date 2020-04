Echec apparent d'un essai clinique de l'antiviral remdesivir contre le Covid-19

MDVIL - Bonsoir,

il faut être fou pour délivrer à grande échelle le remdesivir car ce médicament est nouveau et personne ne connait sa potentielle toxicité à moyen terme ou à long terme. Que ferons nous si dans 5 ou 10 ans on découvre que ce médicament est toxique sur le cœur comme le mediator ou sur les reins, on aura 200 milles voir 300 milles décès . Dans une pandémie tous les nouveaux médicaments sont disqualifiés car trop inconnus! Reste à voir si l'hydroxychloroquine marche et il n'y a que l’étude lancée très récemment par le chu de MONPELLIER ( la seule qui reprend à l'identique le protocole du Pr RAOULT ) qui pourra valider ou non ce traitement. Les études discovery et hycovid sont nulles et sans intérêt car délivrent des doses infracliniques de l'hydroxychloroquine ( 400mg/jr)