GILEAD : SCIENCES bat le consensus

Gilead a réalisé au troisième trimestre de son exercice fiscal des résultats supérieurs aux attentes. La biotech américaine spécialisée dans les traitements contre l'hépatite C a relevé ses prévisions annuelles. Le bénéfice net a reculé de 23% à 2,1 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,84 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait à 1,63 dollar. Le chiffre d'affaires a reculé de 14% à 5,6 milliards. Le marché tablait sur 5,37 milliards. Pour 2018, Gilead vise un chiffre d'affaires compris entre 20,8 et 21,3 milliards contre entre 20 et 21 auparavant.