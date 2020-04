Gilead Sciences : flambe sur des données favorables à remdesivir contre le coronavirus

Un hôpital de l'Université de Chicago participant à une étude sur le médicament antiviral a déclaré qu'il constate une récupération rapide de la fièvre et des symptômes respiratoires, la quasi-totalité des patients ayant obtenu des résultats positifs en moins d'une semaine, selon le site d'information médicale STAT. Gilead, dans un communiqué, a déclaré que "la totalité des données doit être analysée afin de tirer des conclusions de l'essai". L'Université de Chicago a de son côté déclaré que "les données partielles d'un essai clinique en cours sont par définition incomplètes et ne devraient jamais être utilisées pour tirer des conclusions".

L'Université a précisé que ces informations proviennent d'un forum interne pour chercheurs et qu'elles ont été diffusées sans autorisation. Gilead attend les résultats de son étude de phase III chez des patients atteints de Covid-19 sévère à la fin de ce mois, et des données supplémentaires provenant d'autres études devraient être disponibles en mai.

L'Université de Chicago est l'un des 152 sites participant à l'essai de la société de biotechnologie américaine sur des patients atteints de Covid-19 sévère, qui est "à bras unique", ce qui signifie qu'il ne mesure pas le médicament par rapport à un groupe de patients traités avec un placebo.

STAT a rapporté que l'Université de Chicago a recruté 113 personnes présentant des symptômes sévères de Covid-19 dans le cadre de l'essai de Gilead. La plupart d'entre elles ont pu rentrer chez elles, mais deux sont décédées.

Les données partielles "semblent prometteuses en surface et continuent à soutenir un certain potentiel pour que le médicament soit actif chez certains patients atteints de Covid-19", a déclaré Brian Abrahams, analyste de RBC Capital Markets, dans une note de recherche. "Néanmoins, il y a des limites majeures à la contextualisation et à l'interprétation de ces données".

Le remdesivir suscite de l'intérêt depuis le début de la pandémie. La semaine dernière, le New England Journal of Medicine a publié une analyse montrant que les deux tiers d'un petit groupe de patients gravement malades atteints de Covid-19 ont vu leur état s'améliorer après un traitement au remdesivir. L'auteur de l'article a qualifié les résultats d'"optimistes", mais a averti qu'il était difficile de les interpréter car ils ne comprenaient pas de comparaison avec un groupe de contrôle, que le nombre de patients était faible, et que les détails divulgués étaient limités et dans un temps de suivi relativement court.

En février, l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses a lancé un essai sur 800 patients, qui répartit au hasard les patients entre un traitement au remdesivir et un placebo. Ces résultats ne sont pas attendus avant la fin de l'essai de Gilead.