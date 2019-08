Gilead : avancée pour filgotinib en Europe

16/08/2019 | 13:33

Galapagos et Gilead Sciences indiquent que l'Agence Européenne des Médicaments a validé le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour filgotinib, médicament candidat pour le traitement d'adultes atteints d'arthrite rhumatoïde.



Le dossier sera maintenant revu par l'EMA sous une procédure de licence centralisée pour l'ensemble des 28 Etats membres de l'UE, ainsi que la Norvège, l'Islande et le Lichtenstein. Un dossier similaire doit être déposé par Gilead aux Etats-Unis avant la fin de l'année.



Pour rappel, les deux laboratoires ont conclu le mois dernier un accord de collaboration en recherche-développement pour dix ans, par lequel Gilead aura accès à un portefeuille innovant de Galapagos et disposera de droits de commercialisation en dehors d'Europe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.