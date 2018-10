Gilead dépasse les attentes malgré les traitements contre l'hépatite C

New York (awp/afp) - La biotech américaine Gilead Sciences, fabricant du traitement préventif contre le sida Truvada, a enregistré un plongeon de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de la chute des ventes de médicaments contre l'hépatite C.

Le bénéfice net a diminué de 22,8% à 2,1 milliards de dollars lors des trois mois achevés fin septembre, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,84 dollar contre 1,63 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers.

Le chiffre d'affaires a reculé de 14% à 5,6 milliards de dollars mais est supérieur aux 5,38 milliards anticipés.

Il pâtit principalement de la chute des recettes générées par les produits contre l'hépatite C alors que Gilead avait indiqué en début d'année que la situation était en train de se stabiliser.

Les ventes de la division de médicaments chroniques (HCV), qui comprend Harvoni et Sovaldi, ont ainsi été divisées par plus de deux à 902 millions de dollars, en raison de la concurrence et notamment de Zepatier, un traitement produit par Merck, dont le prix est nettement moins onéreux.

A l'inverse, les ventes de la branche des antiviraux, dont le Truvada, ont augmenté de 12% à 3,7 milliards de dollars, principalement grâce aux recettes générées par Genvoya, le tout nouveau traitement de l'infection au VIH.

Gilead a toutefois relevé son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année: il l'attend désormais entre 20,8 et 21,3 milliards de dollars contre de 20 à 21 milliards il y a trois mois.

Le bénéfice par action ajusté est lui toujours attendu dans une fourchette comprise entre 1,50 et 1,60 dollar en dépit du fait que Gilead s'attend à payer moins d'impôts qu'en 2017.

Les analystes anticipent des revenus autour de 21,43 milliards de dollars et un bénéfice d'environ 6,62 dollars.

Le groupe espère qu'un changement de patron va l'aider à renouer avec sa croissante insolente. Il a annoncé fin juillet le départ d'ici la fin de l'année de son directeur général, John Milligan, et du président du conseil d'administration, John Martin.

A Wall Street, le titre prenait 0,06% vers 21H05 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

afp/rp