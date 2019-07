La biotech Gilead Sciences surfe sur les ventes de ses traitements anti-VIH

New York (awp/afp) - La biotech américaine Gilead Sciences s'est montrée optimiste mardi pour l'ensemble de l'année en relevant ses objectifs financiers après des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce aux bonnes ventes de ses médicaments préventifs contre le VIH.

La société anticipe désormais des ventes comprises entre 21,6 et 22,1 milliards de dollars, contre de 21,3 à 21,8 milliards de dollars, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le haut de la fourchette est au-dessus des attentes (22,06 milliards) des analystes financiers.

Cet optimisme intervient après une hausse de 0,65%, à 5,68 milliards de dollars, des ventes au deuxième trimestre et un bond de 3,5%, à 1,88 milliard, du bénéfice net.

"Nous avons observé une croissance des revenus d'un trimestre sur l'autre, alimentée principalement par les traitements liés au VIH, notamment l'adoption rapide du Biktarvy", a expliqué le PDG, Daniel O'Day, cité dans le communiqué.

Les ventes des traitements anti-VIH ont augmenté de 8,1%, à 4 milliards de dollars au deuxième trimestre, grâce en bonne partie au succès commercial du Biktarvy, introduit l'année dernière et qui peut être administré en premier traitement ou en remplacement d'une autre thérapie anti rétrovirale.

Truvada, le traitement préventif contre le VIH, continue à générer également de solides recettes aux Etats-Unis et en Europe.

En revanche, les ventes des deux traitements vedette contre l'hépatite C - Sovaldi et Harvoni - continuent de décliner en raison de la concurrence aux Etats-Unis et d'une baisse des prix négociés avec Medicare (assurance santé des plus âgés), souligne l'entreprise. Elles ont chuté de 15,8%, à 842 millions de dollars.

Le gros pari fait par Gilead sur un traitement du cancer par immunothérapie - Yescarta - en rachetant Kite Pharma, pour 11,9 milliards de dollars en août 2017, tarde à se concrétiser.

Les ventes du Yescarta ne se sont élevées qu'à 120 millions de dollars, une forte progression par rapport à l'année dernière mais moins que ce qu'espérait Gilead.

Pour tenter d'augmenter la cadence, Kite veut agrandir ses capacités de production en installant un nouveau centre dans le Maryland, en banlieue de la capitale des Etats-Unis.

Gilead compte par ailleurs sur les fruits que pourrait produire son vaste accord de collaboration avec son homologue belge Galapagos signé récemment.

Le groupe américain va verser jusqu'à 5 milliards de dollars à la société belge pour avoir des droits et options exclusifs sur tous les traitements actuels et futurs de Galapagos dans tous les pays en dehors de l'Europe ainsi que l'accès total à sa plateforme de recherche.

Galapagos développe notamment le filgotinib, une molécule destinée au traitement de l'arthrite rhumatoïde mais aussi de la maladie de Crohn chez les hommes.

