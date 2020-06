GILEAD : a fixé le prix d'une cure de remdesivir à 2 340 dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilead a fixé le prix de son remdesivir contre le Covid-19 à 2 340 dollars. pour un traitement de cinq jours. Ce médicament expérimental n'a pas encore été approuvé par la FDA mais a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence. Le prix pour les assurés américains du secteur privé est légèrement plus élevé : 3 120 dollars. La biotech américaine a précisé que ce prix serait identique pour tous les pays développés. The Institute for Clinical and Economic Review, une organisation qui évalue le prix des médicaments, avait recommandé de fixer le prix du remdesivir entre 2 520 et 2 800 dollars.