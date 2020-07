Gilead : en hausse, un broker en soutien

06/07/2020 | 16:51

Le titre Gilead avance ce lundi de +1,4%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, après la présentation par le groupe de nouvelles données.



'Gilead a présenté de nouvelles données pour sa capside du VIH à la conférence Int'l AIDS. Le plus notable : de nouvelles données pharmacocinétiques confirment le potentiel de dosage tous les six mois - une grande amélioration par rapport au traitement quotidien', commente le broker.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 97 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.