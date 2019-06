Gimv : IMPACT acquiert une participation majoritaire dans l'agence d'intérim spécialisée néerlandaise Haldu Group

Impact prend une participation majoritaire dans l'agence d'intérim spécialisée néerlandaise Haldu Group, laquelle est en pleine expansion. Cette transaction contribue à l'ambition d'IMPACT de devenir un acteur représentatif sur le marché technique international. Le groupe Haldu s'est spécialisé dans les profils techniques notamment dans la construction et l'infrastructure. La combinaison d'une présence locale forte et internationale permet à Haldu de trouver et fidéliser les profils pénuriques, ce qui leur a permis ces dernières années de connaître une très forte croissance. IMPACT acquérit une participation majoritaire outre la direction du groupe Haldu.

Le groupe Haldu (www.haldugroep.nl) a été fondé en 2010 par une fusion de trois agences d'intérim existantes, toutes spécialisées dans les profils techniques. Le groupe se focalise sur les emplois dans la construction ainsi que les profils techniques dans l'infrastructure et le marché automobile. Le portefeuille des clients du groupe Haldu consiste en des entreprises de construction notables et des PME dans les segments dans lesquels le groupe s'est spécialisé. Haldu a très tôt choisi de surfer sur le déficit structurel des bons profils techniques et a bien compris le potentiel du recrutement international. Haldu recrute ainsi une grande partie de ses intérimaires au niveau international. En mettant un accent fort sur la qualité et l'attention personnelle portée à ses intérimaires, le groupe Haldu a su conserver et faire croître son personnel. L'entreprise a son siège à Groesbeek aux Pays-Bas, et réalise avec 35 collaborateurs fixes un chiffre d'affaires de 23 millions EURO (2018).

L'acquisition du groupe Haldu signifie pour IMPACT une expansion vers le marché Néerlandais et cadre avec l'ambition d'être un spécialiste de recrutement notable et international. L'accès vers le marché de la construction et le marché de l'infrastructure aux Pays-Bas est d'une importance stratégique pour IMPACT en raison de la pression de marché dans les années à venir liée aux retards structurels connus dans la construction les années précédentes, ce qui engendre une demande accruedemandent de talents techniques. L'expansion va permettre aussi aux entreprises de se professionnaliser et de continuer à investir. Ceci cadre parfaitement avec la stratégie dessinée par IMPACT après l'investissement réalisé par Gimv durant le premier trimestre en 2018. L'acquisition sera réalisée par le holding Xpertise, l'entité au-dessus des différentes entreprises du groupe : Impact, Talentlink et Nova Engineering.

'The next step to a higher level. C'est l'étape que les actionnaires du groupe Haldu ont choisi de faire en unissant leurs forces avec l'entreprise Belge IMPACT. Grâce à cette union, la force de frappe stratégique et opérationnelle des 2 entreprises peut être augmentée dans les marchés niches de la construction, des

métiers et de l'automobile, parmi lesquels le groupe Haldu est actif. Par cette union, , le groupe Haldu peut garder sa propre identité et entrevoir l'avenir avec sérénité. Cela va lui permettre, dans les années prochaines, de réaliser une croissance accélérée dans les secteurs dans lesquels le besoin d'une solution

flexible au niveau du personnel spécialisé restera fort élevé. On peut maintenant faire encore mieux ce qu'on faisait déjà très bien, à savoir construire des ponts entre employeurs et employés. Trouver, fidéliser et connecter nos groupes cibles, c'est pourquoi nous sommes là pour le personnel » ajoutent les actionnaires

du groupe Haldu Danny Van Hal et Caspar Jansen.

'Dès le premier contact, les deux équipes de direction ont vite réalisé qu'ils avaient une vision identique sur la manière de gérer leur entreprise : un focus sur le personnel (collaborateurs et candidats), un réseau de recrutement fort et efficace (local et international) et le bon matching des profils qualifiés dans le secteur

technique et de la construction, soutenus par de bons processus administratifs. Les entreprises gardent leur propre identité et peuvent tirer avantage du volume combiné de leurs organisations combiné à leur expérience complémentaire dans le recrutement international. Par la présente, nous pouvons construire un

réseau international et servir nos clients dans les deux pays. De plus, les deux entreprises continueront a investir dans la digitalisation afin de devenir la norme dans les spécialisations qui sont les nôtres » ajoute le CEO d'IMPACT, Eric Dantinne.

Les détails financiers de la transaction ne seront pas publiés.