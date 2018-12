Gimv : La Croissanterie et le groupe Rush (Maison Pradier et Roberta) s'unissent pour constituer un acteur majeur de la restauration rapide en France

Paris - Le 20 décembre 2018. Le rapprochement des enseignes La Croissanterie, Maison Pradier et Roberta permet de constituer une plateforme de marques unique en France dans l'univers de la restauration rapide, développant un chiffre d'affaires à l'enseigne total de près de 150 M€ à travers 330 restaurants.

Pionnière de la restauration rapide à la française, La Croissanterie est l'un des leaders de son marché à travers une offre généraliste et populaire qui séduit chaque jour plus de 100 000 personnes. Affichant un chiffre d'affaires à l'enseigne de près de 120 M€, son réseau a doublé au cours des six dernières années pour atteindre plus de 300 restaurants répartis sur l'ensemble de la métropole mais aussi dans les DOM-TOM et en Afrique.

Le groupe Rush est né en 2011 de la reprise par David Lascar de Maison Pradier, enseigne à l'ADN artisanal haut de gamme qui fêtera ses 160 ans en 2019. L'enseigne, dont le savoir-faire traditionnel s'appuie sur un laboratoire central dédié à la fabrication de ses produits, dispose aujourd'hui de 20 restaurants situés dans le centre de Paris ainsi que dans les grandes gares et aéroports. En 2014, l'offre du groupe s'est étoffée avec l'acquisition de l'enseigne de tradition culinaire italienne Roberta, qui compte aujourd'hui 4 restaurants dans Paris, dont un concept « Roberta Caffè » implanté à la Gare du Nord. Le groupe Rush développe également une activité B to B de livraison de plateaux-repas à destination des entreprises (CDevant) et une activité Traiteur en charge de la restauration de près de 600 événements par an.

Ces trois enseignes, désormais regroupées sous « un même toit », Le Goût du Naturel (LGN), bénéficient d'une complémentarité forte en termes d'offre, de positionnement et de localisation, permettant ainsi de répondre aux besoins de tous les clients et aux attentes des grands partenaires bailleurs ou concédants, en particulier dans les zones de travel retail (gares, aéroports, autoroutes).

Cette opération est soutenue par les actionnaires financiers du groupe LGN, CM-CIC Investissement (actionnaire de référence) et Gimv, qui réinvestissent près de 10 M€.