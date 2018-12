Gimv : Monaghan Mushrooms rachète la totalité du capital de Walkro, l’un des principaux producteurs de substrat pour la culture de champignons

L'entreprise irlandaise Monaghan Mushrooms devient l'unique actionnaire de Walkro en rachetant les actions détenues jusqu'à présent par Gimv et par les dirigeants de Walkro.

Fondée en 1991, l'entreprise belge Walkro (www.walkro.eu) est devenue l'un des plus importants producteurs de substrat de l'industrie du champignon. Elle compte plus de 235 salariés et produit 8 500 tonnes de substrat par semaine sur ses sites de Maasmechelen (Belgique), Blitterwijck (Pays-Bas) et Wallhausen (Allemagne). L'entreprise s'approvisionne directement en matières premières (essentiellement du fumier de cheval et du fumier de poule); elle produit le meilleur substrat de sa catégorie et se charge de l'acheminer vers les sites de producteurs de champignons du monde entier.

Fin 2011, Monaghan Mushrooms, partenaire opérationnel de Walkro, la société d'investissement Gimv et les dirigeants de l'entreprise ont acquis Walkro. Depuis, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé d'augmenter, franchissant la barre des 75 millions d'euros en 2017 et faisant de Walkro l'un des premiers producteurs mondiaux de substrat pour la culture de champignons. Aujourd'hui, le coactionnaire Monaghan rachète les parts détenues par Gimv et par les dirigeants de Walkro, devenant ainsi l'unique actionnaire de l'entreprise.

Walkro continuera à se concentrer sur la production de substrat pour la culture de champignons de haute qualité et ceci pour les producteurs indépendants du monde entier. La direction de Walkro souligne sa confiance dans la nouvelle structure en acquérant des actions de Monaghan. Eric Houben et Peter Fijneman, actuels CEO et CFO de Walkro, seront responsables de toutes les activités européennes de substrat au sein du groupe Monaghan, représentant une production de 15 000 tonnes par semaine. Eric Houben deviendra également membre du conseil d'administration de Monaghan Mushrooms.

Monaghan Mushrooms (www.monaghan-mushrooms.com) est l'un des premiers producteurs mondiaux de substrat et de champignons. Cette entreprise agroalimentaire, verticalement intégrée, produit le substrat nécessaire à la culture de champignons frais de haute qualité qu'elle produit, récolte et conditionne avant de les expédier directement à ses clients, parmi lesquels les plus grands groupes de distribution internationaux. Basée dans le comté de Monaghan en Irlande, Monaghan Mushrooms emploie plus de 3 500 salariés. Le groupe est également présent au Canada, au Royaume-Uni et en Europe continentale.

Sur toute la période de détention, l'investissement dans Walkro a produit un rendement supérieur au rendement moyen à long terme de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera publié.