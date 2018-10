Gimv : acquisition de deux sociétés allemandes

18/10/2018 | 08:36

Gimv annonce l'acquisition, dans le cadre d'un plan de succession, des deux sociétés allemandes Medi-Markt Homecare-Service GmbH et Medi Markt Service Nord Ost GmbH ainsi que plusieurs sociétés affiliées.



'Ces deux prestataires de services, qui dominent le marché des aides à l'incontinence distribuées à domicile, forment un groupe qui se développera dans les années à venir grâce au soutien de Gimv', affirme la société d'investissement belge.



Gimv compte à présent 20 participations dans des entreprises du secteur healthcare et life sciences. La finalisation de la transaction, dont les détails ne seront pas divulgués, est soumise aux conditions usuelles, et devrait être effective dans les prochaines semaines.



