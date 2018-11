Gimv : en négociation pour l'acquisition de Groupe Claire

16/11/2018 | 08:42

Gimv annonce être entré en négociation exclusive avec Industries et Finances pour une prise de participation majoritaire au capital de Groupe Claire, aux côtés de son management, afin de soutenir son développement en France et à l'international.



Ancien spin-off de Veolia, Groupe Claire crée, développe et fournit des équipements de branchement, de comptage et de pilotage des réseaux d'eau potable. Il emploie près de 190 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros.



Il prévoit de poursuivre le développement de sa gamme traditionnelle, et notamment ses références Sainte-Lizaigne et Hydroméca, mais aussi de son offre innovante avec les marques Fast et Wayve dédiées à la détection de fuites et à l'optimisation et au pilotage des réseaux.



