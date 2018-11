Gimv : est entré en négociation exclusive avec Industries et Finances pour l’acquisition du Groupe Claire aux côtés de son Management

Gimv prendrait une participation majoritaire au capital du Groupe Claire, aux côtés du management, afin de soutenir son développement en France et à l'international sur ses gammes traditionnelles et innovantes.

Ancien spin-off de Veolia et actuellement détenu majoritairement par le fonds Industries et Finances, Groupe Claire créé, développe et fournit des équipements de branchement, de comptage et de pilotage des réseaux d'eau potable. La société conçoit des solutions dédiées et adaptées aux besoins de ses clients, parmi lesquels les principaux groupes de distribution d'eau potable, des collectivités, des distributeurs spécialisés et des entreprises de travaux publics. Figurant parmi les leaders de son secteur, le Groupe est notamment reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits ainsi que sa capacité à innover et développer des produits adaptés à ses clients. Il produit une part importante de ses références sur son site industriel historique modernisé et emploie près de 190 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros.

Positionné sur les équipements liés au développement et au renouvellement des réseaux d'eau potable, le Groupe s'est développé en déployant une stratégie de croissance organique et externe tournée vers la diversification de son offre et de ses clients, l'innovation, et l'accompagnement de sa clientèle à l'international. Depuis sa reprise en 2012 par Industries et Finances, le Groupe Claire a ainsi réalisé 6 opérations de croissance externe structurantes qui lui ont permis d'élargir son périmètre d'activité tant dans des services complémentaires à son activité historique que dans des technologies innovantes ou sur de nouveaux marchés comme en Allemagne.

L'entrée de Gimv au capital du Groupe Claire, dont l'activité devrait bénéficier du besoin de renouvellement d'un réseau français vieillissant, permettra d'accompagner ses ambitions de croissance et de confirmer sa position d'acteur de référence des équipements et des solutions dédiées à l'efficience des réseaux d'eau potable, en France comme à l'étranger. Le Groupe prévoit de poursuivre le développement de sa gamme traditionnelle, et notamment ses références de marque Sainte-Lizaigne et Hydroméca, mais aussi de son offre innovante avec ses marques Fast et Wayve dédiées à la détection de fuites et à l'optimisation et au pilotage des réseaux.

Damien Verhée, Président de Groupe Claire, déclare : « L'arrivée de Gimv au capital de Claire, avec son expertise sectorielle permettant un fort alignement sur la stratégie, marque le début d'une nouvelle phase destinée à poursuivre et accélérer la mutation et la croissance de Claire, initiée auprès d'Industries et Finances Partenaires. Notre mission, centrée sur l'accompagnement de nos clients à la préservation et l'optimisation des ressources et notamment de l'eau, se poursuit avec une nécessité accrue et nourrie par ce que l'apport des technologies actuelles nous permet d'envisager. L'équipe et moi sommes très enthousiastes de ce partenariat qui débute. »

Nicolas de Saint Laon, Partner chez Gimv, et Maxence Kasper, Principal chez Gimv, déclarent : « Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Damien Verhée et son équipe dans cette nouvelle étape pour le Groupe Claire qui bénéficie d'atouts majeurs pour poursuivre son développement tant sur sa gamme traditionnelle que sur son offre innovante. Cette opération s'inscrit parfaitement dans la philosophie de notre plateforme sectorielle d'investissements Sustainable Cities, qui mettra à disposition toutes ses ressources pour accompagner activement la société dans son développement en France comme à l'international. »

Sophie Pourquéry, Managing Partner d'Industries et Finances, déclare : « Industries & Finances, spécialiste de la transformation des PME par le Buy & Build, a accompagné Damien Verhée et son équipe dans l'évolution du Groupe Claire en réalisant 6 acquisitions transformantes lui permettant aujourd'hui d'être un acteur français de premier plan, présent en Allemagne, dans le domaine des solutions et des équipements pour les réseaux d'eau. Nous sommes heureux que le Groupe Claire, grâce à son futur actionnaire Gimv, puisse poursuivre la dynamique initiée il y a 7 ans. »