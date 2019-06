Gimv : investit dans Alro Group, une entreprise réputée dans le traitement de surface de pièces automobiles

Gimv acquiert une participation majoritaire dans Alro Group, un spécialiste du traitement de surface de pièces pour automobiles et poids lourds, qui connaît une croissance rapide. La transaction entre dans le cadre d'une succession familiale. Gimv reprend la participation majoritaire des fondateurs, la famille Thijs. Le management actuel reste en place et réinvestit avec pour ambition de poursuivre la croissance de l'entreprise.

Alro Group (Dilsen-Stokkem - Belgique, www.alro-group.com) a été fondé en 1976 par la famille Thijs. Depuis lors, l'entreprise est passée d'une petite société de traitement de surface à un grand groupe réputé comptant plusieurs filiales en Europe de l'Ouest et Centrale. Le groupe se spécialise dans le traitement de surface et la peinture de pièces automobiles en plastique et en métal.

Grâce à son orientation clients et à une diversité importante de possibilités de revêtement, Alro Group peut répondre de manière adaptée à la demande croissante de personnalisation. L'entreprise dispose d'une importante capacité de production en termes de volume : près de 1.000 collaborateurs traitent quotidiennement plus de 100.000 produits sur plus de 20 lignes de production modernes grâce à des processus automatisés. Aujourd'hui, la clientèle du groupe comprend quasiment tous les grands noms de l'industrie automobile.

En tant qu'entreprise de revêtement « Tier-1 », Alro Group a développé des relations fortes avec ses clients : les fabricants de poids lourds apprécient la précision des livraisons (just-in-time / just-in-sequence) et la flexibilité poussée permettant de peindre dans plus de 1.000 couleurs et d'assembler des pièces très différentes. Alro Group a récemment développé une solution innovante pour le revêtement de batteries de voitures électriques. Ainsi, l'entreprise est bien positionnée pour bénéficier de la croissance du marché des véhicules électriques. En outre, Alro Group répond à la demande croissante de « couleurs contrastantes », qui incite les constructeurs automobiles à permettre de personnaliser de plus en plus leurs véhicules.

Depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de management, Alro Group s'est transformé pour concentrer l'organisation sur la flexibilité et les opérations à valeur ajoutée. L'investissement de Gimv doit permettre à Alro de poursuivre ses ambitions de croissance et soutiendra le management dans la professionnalisation de l'entreprise.

Christophe Van Quickenborne, Partner dans l'équipe Smart Industries de Gimv, déclare : « L'investissement dans Alro est aligné avec la thèse d'investissement de l'équipe Smart Industries sur le segment 'advanced manufacturing'. Notre expérience d'autres investissements réussis dans l'industrie automobile nous a appris l'importance d'offrir une flexibilité poussée et une forte différenciation produit aux constructeurs automobiles. Nous partageons avec le management l'ambition de capitaliser davantage sur les points forts d'Alro Group pour capturer de nouvelles opportunités de croissance. Pour cela, Alro Group peut s'appuyer sur sa capacité d'analyse des données, ses fortes capacités d'ingénierie, sa flexibilité et son orientation clients importante. »

Jan Craenen, CEO d'Alro Group, complète : « Nous sommes convaincus qu'avec l'arrivée de Gimv, nous avons trouvé un partenaire local très stable avec une grande connaissance de l'industrie automobile. Par conséquent, cette transaction représente une étape importante dans le cadre de l'évolution du groupe Alro. La direction opérationnelle reste entre les mains du management actuel, qui avec l'appui de Gimv, poursuivra la croissance et le développement de solutions innovantes pour nos clients. Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, nous souhaitons remercier expressément la famille Thijs pour cette opportunité. Nous remercions également Kumulus Partner pour son soutien expert à la transaction. Enfin, nous remercions sincèrement tous les membres du personnel d'Alro, sans qui le groupe n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. »

Luc Thijs confirme : « En mon nom et celui de la famille Thijs, je peux affirmer que je suis très heureux de remettre le groupe Alro entre les mains du management, soutenu par un partenaire très solide : Gimv. Je suis également convaincu que le management, qui était déjà actionnaire et détenait la direction opérationnelle de l'entreprise, est prêt à passer avec Gimv à la phase suivante de la croissance du groupe. En l'absence d'une succession familiale, cette transaction garantit la continuité d'Alro Group à long terme. »

L'opération est soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation des autorités de la concurrence. Aucun autre détail financier ne sera divulgué.