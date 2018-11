Gimv : investit dans la biotech belge Camel-IDS

15/11/2018 | 09:26

Gimv annonce ce matin un investissement dans la biotech bruxelloise Camel-IDS, spécialisée 'dans le domaine de la radio-immunothérapie pour le traitement du cancer'. Il s'agit de sa quatrième opération dans ce secteur cette année.



Le capital-risqueur belge indique que 'Camel-IDS est un spin-off de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) créé en 2014, qui développe des médicaments innovants dans le domaine de la radio-immunothérapie à partir d'anticorps de camélidés radiomarqués.' La biotech vient de réaliser un tour de table de série A qui lui a permis de lever 37 millions d'euros. Dans ce cadre et conjointement avec V-Bio Ventures, Gimv a investi six millions d'euros.



'Ce financement, qui représente l'un des plus importants tours de tables pour une jeune société européenne du secteur des sciences de la vie, permettra à Camel-IDS de réaliser un essai clinique de phase Ib/II sur son programme phare de traitement des métastases cérébrales suite à un cancer du sein, tout en continuant à pousser et à élargir son pipeline de produits en phase préclinique', explique le groupe de capital risque.





