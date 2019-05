Gimv : prise de participation dans SBS en Allemagne

28/05/2019 | 07:59

La société d'investissement belge Gimv fait part d'une prise de participation majoritaire au capital de Smart Battery Solutions GmbH (SBS), entreprise basée à Kleinostheim, près de Francfort. Les détails financiers de la transaction ne sont pas précisés.



'Avec le soutien de Gimv, l'entreprise vise à poursuivre son rythme de croissance solide sur le marché hautement dynamique des batteries, à accroitre ses effectifs et à étendre ses capacités de production', explique-t-elle.



Fondée en 2010 par quatre experts du secteur, Smart Battery Solutions emploie aujourd'hui 50 personnes. Elle développe, fabrique et commercialise des systèmes de batteries lithium-ion sur le segment de basse tension allant jusqu'à 60 volts.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.