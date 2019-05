Gimv : rendement du portefeuille de 16,2%

23/05/2019 | 08:11

La société d'investissement belge Gimv publie au titre de l'année écoulée un bénéfice net en augmentation à 112 millions d'euros, soit 4,41 euros par action, et un rendement du portefeuille de 16,2%, supérieur à l'objectif de 15% pour la cinquième année consécutive.



'Le portefeuille de private equity atteint un encours historique, ses entreprises ayant enregistré une forte augmentation de leur chiffre d'affaires ainsi que de leur rentabilité', précise son administrateur délégué Koen Dejonckheere.



'Le succès de notre stratégie d'investissement et les belles performances des entreprises en portefeuille se sont encore confirmés, nous permettant de proposer de nouveau un dividende attractif s'élevant à 2,50 euros par action', ajoute sa présidente Hilde Laga.



