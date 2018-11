Gimv : un portefeuille toujours très rentable

22/11/2018 | 09:18

La rentabilité du portefeuille de Gimv s'est maintenue à un niveau élevé au 1er semestre de son exercice décalé 2018/2019, soit au 30 septembre dernier.



Le capital investisseur anversois a enregistré sur la période un résultat net part du groupe de 62,5 millions d'euros sur le semestre, soit 2,46 euros par action. Il a engagé 60,9 millions d'euros d'investissements et perçu 98,6 millions en raisons de désinvestissements réalisés '61,6% au-dessus de leur valeur dans les fonds propres au 31 mars 2018'.



Le rendement annualisé du portefeuille de 54 participations a atteint 16,6% en rythme annualisé, soit de nouveau au-dessus de l'objectif de 15%. Ces entreprises ont vu leur EBITDA augmenter d'environ 10% sur la période.



A 1,27 milliard d'euros, les fonds propres part du groupe représente 50 euros par action, après le paiement du coupon 2017/2018 de 2,50 euros. Gimv entend au passage maintenir sa politique dividendaire. La trésorerie nette du groupe dépasse toujours 300 millions d'euros.



'Bien que les désinvestissements aient dépassé 1,5 milliard d'euros au cours des cinq dernières années, le portefeuille a augmenté de plus d'un tiers sur la même période', commente le patron de Gimv, Koen Dejonckheere. 'Nos participations ont à nouveau enregistré une progression durant les six premiers mois de l'exercice, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité', ajoute-t-il.





