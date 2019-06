Gimv : vend la compagnie de bus Hansea

05/06/2019 | 09:31

Le capital investisseur belge Gimv et Cube Infrastructure Fund ont vendu la compagnie de bus Hansea à un fonds spécialisé de la gestion allemande DWS.



Cube et Gimv avait acquis Hansea, société belge dont la flotte compte aujourd'hui 811 bus, en 2014.



Les modalités financières de l'opération n'ont pas été révélées, Gimv se contentant d'indiquer qu'elle n'aura 'pas d'incidence importante' sur son actif net.





