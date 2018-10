Gimv : vers une prise de participation dans La Comtoise

30/10/2018 | 10:47

Gimv indique être entrée en négociation exclusive avec Cerea Capital II pour l'acquisition de la société La Comtoise par la prise d'une participation majoritaire au capital aux côtés de son président et fondateur Michel Vanhove et du management.



Créée en 1994 à Louhans (Saône-et-Loire), La Comtoise développe et fournit des solutions fromagères surmesure aux industriels de l'agroalimentaire, lesquelles sont intégrées dans des produits tels que le cordon bleu, le croque-monsieur, le sandwich ou le hamburger.



Accompagnée par Cerea Capital II et Unigrains depuis 2015, la société a réalisé un beau parcours de croissance jusqu'à atteindre 33 millions d'euros avec un effectif de 37 personnes. La finalisation de la transaction est attendue pour la fin de l'année 2018.



