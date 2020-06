Gimv : EGS Beteiligungen investit dans Spineart

04/06/2020 | 07:51

Gimv annonce que Spineart, dont il est le premier actionnaire, reçoit un investissement de 50 millions de francs suisses de la part d'EGS, qui devient ainsi un investisseur de référence de cette medtech suisse spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale.



Ces fonds seront utilisés pour accélérer la croissance organique de Spineart sur ses marchés clés, conduire des études cliniques stratégiques, saisir des opportunités d'acquisition ciblées et poursuivre le développement et le lancement de nouvelles technologies.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.